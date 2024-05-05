"صحة الإسكندرية": استمرار فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة حتى انتهاء الاحتفالات بالكنائس

تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بفرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس بالمحافظة، وتقدم التهنئة للأخوة الأقباط خلال الاحتفالات.

وقالت وكيل وزارة الصحة إن فرق التأمين الطبي والعيادات المتنقلة مستمرة في تقديم الخدمات منذ أمس السبت، وحتى انتهاء الاحتفالات بجميع الكنائس بالمحافظة للاطمئنان على صحة المترددين وتوفير مختلف الخدمات الطبية.

وأوضحت أن العيادات المتنقلة التابعة لادارة القوافل العلاجية، يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية او لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض مجانًا حيث يتم تفعيل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تتواجد أيضًا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص والمشورة بالمجان، بالإضافة لفرق التثقيف الصحي المنتشرة لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق الإعلام والتربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة.

وأكدت وكيل صحة الإسكندرية على مديرى المناطق والإدارات الطبية، بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية، خلال احتفال شم النسيم.

كما أكدت على جاهزية فرق الإنتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، وأوضحت أيضًا أن خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ.

وشددت على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.

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