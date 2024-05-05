إزالة التعديات وإشغالات الطريق بالأحياء بالتزامن مع عيد القيامة المجيد

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء لرفع كل أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندري، وذلك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وفي هذا الصدد كثف حي المنتزة أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول الحملات الميدانية والتمركز بالمناطق التي تشهد فوضي الاشغالات لمنع التعديات علي الأرصفة مرة أخرى.

وشن الحي حملة استهدفت طريق الكورنيش وإسكندر إبراهيم وجمال عبدالناصر وشارع القاهره وملك حفني قبلي وخالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 40 حالة إشغال متنوعه وإزالة كل الحواجز الحديدية والأسمنتية والكاوتش.

كما نفذت إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بحي الجمرك حملة لرفع الإشغالات استهدفت شارع سوق الميدان - محمود فهمي النقراشي بوجود اللواء عبدالخالق حجازي، حكمدار وسط، والرائد ياسر رجب، رئيس وحدة المرافق بالحي، وتم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

كما توجهت الإدارات المعنية بالحي إلى سوق سوريا وتمت توسعة الطريق وجاء ذلك في إطار الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتحقيق وعودة الانضباط بنطاق الحي.

ودفعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة، بحملة مكبرة بحضور إسلام جمعة، سكرتير عام الحي، وبرفقته مدير إدارة أشغال الطريق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي، ومدير إدارة رخص المحلات بالحي ومشرف الحملة المسائية بالحي، لرفع الإشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير بنطاق الحملة بطريق الكورنيش بامتداد الحي.

وأثناء سير الحملة تم التحفظ على 80 حال أشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة بنطاق الحملة، والتي استهدفت على مدار اليوم، عدم وجود اختناقات مرورية، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام.

إزالة الاشغالات بالإسكندرية

إزالة الاشغالات بالإسكندرية