الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زهور وبحر وسيد درويش.. معرض فنون تشكيلية ضمن احتفالات عيد الربيع بالإسكندرية (صور)

معرض الفنون التشكيلة
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

شهدت فعاليات احتفالات عيد الربيع وشم النسيم بـمحافظة الإسكندرية، افتتاح معرض الفنون التشكيلية بستاد الإسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتضمن المعرض العديد من اللوحات الفنية التي تنوعت بين الزهور والحدائق وبحر الإسكندرية والمراكب، بجانب بورتريهات تضمنت لوحة لفنان الشعب سيد درويش.

وقال حمد الباز، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، إن المعرض يضم 23 عملا فنيا متنوعا لـ23 فنانا تشكيليا، مشيدًا بالتعاون بين الفنانين التشكيليين وهيئة تنشيط السياحة لعرض الأعمال الفنية الخاصة بالفنانين.

وأوضح لـ"الدستور" أن المعرض بمناسبة أعياد الربيع، لذلك يضم لوحات تعبر عن استقبال الربيع والأزهار والأشجار، فضلا عن عدد آخر من لوحات خاصة بالإسكندرية وشخصية الفنان سيد درويش.

وتشهد محافظة الإسكندرية، العديد من الفعاليات احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث أطلق،  اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شعلة ماراثون الدراجات الهوائية من استاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وتتضمن الاحتفالات عروضًا فنية ورياضية افتتاح معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية، بمشاركة 23 فنانا تشكيليا، ومعرض فوتوغرافي فني، بتنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ونادي عدسة للتصوير، ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، والتي شملت جولة درجات وتصوير فى أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرًا بعروس البحر المتوسط.

كما تشهد الاحتفالات افتتاح معرض الزهور والزينة والمرور على لوحات اللاند سكيب لطلاب كلية  فنون جميلة من أمام كارفور "مدخل الإسكندرية الصحراوي"، وانطلاق موكب السيارات المزينة بالزهور من أمام كارفور مرورًا بطريق قنال السويس وطريق الكورنيش، وصولا لشاطئ ستانلى السياحي، والذي تقام عليه احتفالية كبرى تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبمشاركة الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام لطفي، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية
احتفالات عيد الربيع معرض فنون تشكيلة سيد درويش تنشيط السياحة استقبال الربيع

مواد متعلقة

انطلاق شعلة ماراثون الدراجات والألعاب الرياضية باستاد الإسكندرية

سلطة كافيار وفسيخ وسردين مخلى.. شم النسيم فى إسكندرية شكل تانى ( صور)

بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.. افتتاح أعمال تطوير ميدان سينما ريكس بجمرك الإسكندرية

"على قد الأيد".. أرخص أماكن التنزه بالإسكندرية خلال شم النسيم

"صحة الإسكندرية": استمرار فرق التأمين الطبى والعيادات المتنقلة حتى انتهاء الاحتفالات بالكنائس

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

ماراثون دراجات واحتفاليات بالشواطئ.. فعاليات شم النسيم بالإسكندرية

اجتماع مشترك بين "غرفة الإسكندرية" و"الصادرات والواردات" لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح