زهور وبحر وسيد درويش.. معرض فنون تشكيلية ضمن احتفالات عيد الربيع بالإسكندرية (صور)

شهدت فعاليات احتفالات عيد الربيع وشم النسيم بـمحافظة الإسكندرية، افتتاح معرض الفنون التشكيلية بستاد الإسكندرية بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتضمن المعرض العديد من اللوحات الفنية التي تنوعت بين الزهور والحدائق وبحر الإسكندرية والمراكب، بجانب بورتريهات تضمنت لوحة لفنان الشعب سيد درويش.

وقال حمد الباز، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، إن المعرض يضم 23 عملا فنيا متنوعا لـ23 فنانا تشكيليا، مشيدًا بالتعاون بين الفنانين التشكيليين وهيئة تنشيط السياحة لعرض الأعمال الفنية الخاصة بالفنانين.

وأوضح لـ"الدستور" أن المعرض بمناسبة أعياد الربيع، لذلك يضم لوحات تعبر عن استقبال الربيع والأزهار والأشجار، فضلا عن عدد آخر من لوحات خاصة بالإسكندرية وشخصية الفنان سيد درويش.

وتشهد محافظة الإسكندرية، العديد من الفعاليات احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث أطلق، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شعلة ماراثون الدراجات الهوائية من استاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وتتضمن الاحتفالات عروضًا فنية ورياضية افتتاح معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية، بمشاركة 23 فنانا تشكيليا، ومعرض فوتوغرافي فني، بتنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ونادي عدسة للتصوير، ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، والتي شملت جولة درجات وتصوير فى أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرًا بعروس البحر المتوسط.

كما تشهد الاحتفالات افتتاح معرض الزهور والزينة والمرور على لوحات اللاند سكيب لطلاب كلية فنون جميلة من أمام كارفور "مدخل الإسكندرية الصحراوي"، وانطلاق موكب السيارات المزينة بالزهور من أمام كارفور مرورًا بطريق قنال السويس وطريق الكورنيش، وصولا لشاطئ ستانلى السياحي، والذي تقام عليه احتفالية كبرى تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وبمشاركة الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام لطفي، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية

معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية