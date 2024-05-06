انطلاق موكب من 30 سيارة مزينة بالزهور في احتفالات شم النسيم (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، انطلاق موكب الزهور ضمن فعاليات عيد الربيع، والذي يشارك به 30 سيارة مزينة بالزهور احتفالًا بشم النسيم.

انطلق موكب الزهور بحضور اللواء محمد الشريف من منطقة كارفور بمدخل الطريق الصحراوي، عقب افتتاح معرض الزهور والزينة والمرور على لوحات اللاند سكيب لطلاب كلية فنون جميلة، حيث تجول الموكب في شوارع الإسكندرية بطريق قنال السويس وطريق الكورنيش وصولًا إلى شاطئ ستانلي السياحي والذي يشهد احتفالية كبرى ومعرض للحرف اليدوية والألعاب الترفيهية على الشاطئ.

احتفالية ومعرض بشاطئ ستانلي

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن احتفالية عيد الربيع التي تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع أكثر من 30جهة من الهيئات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني السكندري وحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف لـ"الدستور" أن الاحتفالية انطلقت بموكب للزهور يضم 30سيارة مزينة بالزهور، من منطقة كارفور، حتى شاطئ ستانلي حيث تقام احتفالية ومعرض بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

مارثون درجات ومعرض فنون تشكيلية



وشهدت محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم العديد من الفعاليات احتفالًا بأعياد الربيع حيث أطلق، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شعلة مارثون الدراجات الهوائية من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وهنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المواطنين بأعياد الربيع وشم النسيم، مشيرًا إلى أن الإسكندرية اليوم شهدت برنامج احتفالات متنوع وافتتاح عدة معارض للوحات الفنية واللاند سكيب والمنتجات والحرف اليدوية.

وتضمنت الاحتفالات عروض فنية ورياضية افتتاح معرض الفنون التشكيلة بستاد الإسكندرية، بمشاركة 23 فنان تشكيلي، ومعرض فوتوغرافي فني، بتنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وبمشاركة نادي عدسة للتصوير، ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، والتي شملت جولة درجات وتصوير في أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط.

موكب زهور بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم

موكب زهور بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم

موكب زهور بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم

موكب زهور بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم

موكب زهور بالإسكندرية احتفالا بشم النسيم