الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد معرض الأسر المنتجة بشاطئ ستانلي (صور)

معرض الأسر المنتجة
معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، على تشجيع محافظ الإسكندرية، الدائم للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم، مؤكدًا إن الدولة تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة لرفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.  

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمعرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المُقام بشاطئ ستانلي الذي تنظمه 8 جمعيات خيرية ويشارك به نحو 18 عارض وعارضة؛ يأتي هذا في إطار الاحتفال بأعياد الربيع.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المعرض يهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة، من خلال توفير  أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.


كما تفقد محافظ الإسكندرية حملات التوعية الصحية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية على الشاطئ لتوعية رواد الشاطئ  بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى توفير  قياس للضغط والسكر بالمجان لرواد الشاطئ.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية،والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، والمهندسة زينب أحمد رئيس حي وسط،والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة،  رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية المشاركة بالمعرض.

IMG-20240506-WA0037
IMG-20240506-WA0037
IMG-20240506-WA0038
IMG-20240506-WA0038
IMG-20240506-WA0039
IMG-20240506-WA0039
IMG-20240506-WA0040
IMG-20240506-WA0040
IMG-20240506-WA0036
IMG-20240506-WA0036
IMG-20240506-WA0035
IMG-20240506-WA0035
محافظ الإسكندرية الصناعات الصغيرة معرض الأسر المنتجة المشغولات اليدوية أعياد الربيع

مواد متعلقة

"الشريف" يفتتح معرض الزهور والزينة بمدخل الإسكندرية الصحراوى (صور)

قطع فنية من الكرتون والبلاستيك.. طلاب تربية نوعية بالإسكندرية يبدعون بأعمال إعادة التدوير (صور)

احتفالات عيد الربيع فى الإسكندرية تشهد فعاليات مميزة على شاطئ ستانلى

انطلاق موكب من 30 سيارة مزينة بالزهور في احتفالات شم النسيم (صور)

زهور وبحر وسيد درويش.. معرض فنون تشكيلية ضمن احتفالات عيد الربيع بالإسكندرية (صور)

انطلاق شعلة ماراثون الدراجات والألعاب الرياضية باستاد الإسكندرية

سلطة كافيار وفسيخ وسردين مخلى.. شم النسيم فى إسكندرية شكل تانى ( صور)

بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع.. افتتاح أعمال تطوير ميدان سينما ريكس بجمرك الإسكندرية

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث