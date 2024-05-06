محافظ الإسكندرية يتفقد معرض الأسر المنتجة بشاطئ ستانلي (صور)

أكد اللواء محمد الشريف، على تشجيع محافظ الإسكندرية، الدائم للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم، مؤكدًا إن الدولة تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة لرفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمعرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المُقام بشاطئ ستانلي الذي تنظمه 8 جمعيات خيرية ويشارك به نحو 18 عارض وعارضة؛ يأتي هذا في إطار الاحتفال بأعياد الربيع.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن المعرض يهدف إلى تقديم الدعم للأسر المنتجة، من خلال توفير أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.



كما تفقد محافظ الإسكندرية حملات التوعية الصحية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية على الشاطئ لتوعية رواد الشاطئ بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى توفير قياس للضغط والسكر بالمجان لرواد الشاطئ.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية،والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزه ثان، والمهندسة زينب أحمد رئيس حي وسط،والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الخيرية المشاركة بالمعرض.

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