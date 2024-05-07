وكيل "تعليم الإسكندرية"يكشف لـ"الدستور" تفاصيل الاستعدادات لامتحانات النقل

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل بمحافظة الإسكندرية بدءًا من غد الأربعاء 8 مايو، للمراحل الإبتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والذي يتخطي 679 ألف طالب بالمراحل الثلاث.

وأضاف أبو زيد لـ"الدستور" أنه تم تجهيز المدارس، لاستقبال أبنائنا الطلاب، فضلًا عن وضع الامتحانات وطباعتها واختيار الملاحظين والمراقبين، مشيرًا إلى إعداد غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التعليمية، وتم تجهيزها لتذليل العقبات خلال فترة الامتحانات.

عدد الطلاب المقيدين بالمراحل التعليمية الثلاث

وأوضح أن عدد الطلاب المقيدين للفصل الدراسي الثاني في المرحلة الابتدائية: الصف الرابع الابتدائي 94 ألفا و482 طالبا، والصف الخامس 86 ألفا و732 طالبا، والصف السادس 91 ألفا و455 طالبا، في 913 مدرسة.

أما المرحلة الإعدادية فيبلغ عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الإعدادي 104 آلاف 488 طالب، والصف الثاني الإعدادي 93 ألفا و989 طالبا، والصف الثالث الإعدادي 103 آلاف و928 طالبا في 703مدارس.

فيما يبلغ أعداد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي 58 ألفا و349 طالبا، والصف الثاني الثانوي 45 ألفا و613 طالبا في 280مدرسة.

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية أن جميع الاستعدادات للامتحانات تسير بشكل منتظم وجيد، مشيرًا إلى توزيع القيادات التعليمية بكافة المدارس لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة طارئة خلال أيام الامتحانات.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، والتي تنتهي في 23 مايو 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.