الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الإسكندرية"يكشف لـ"الدستور" تفاصيل الاستعدادات لامتحانات النقل

الدكتور عربي أبو
الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل بمحافظة الإسكندرية بدءًا من غد الأربعاء 8 مايو، للمراحل الإبتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والذي يتخطي 679 ألف طالب بالمراحل الثلاث.

وأضاف أبو زيد لـ"الدستور" أنه تم تجهيز المدارس، لاستقبال أبنائنا الطلاب، فضلًا عن وضع الامتحانات وطباعتها واختيار الملاحظين والمراقبين، مشيرًا إلى إعداد غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التعليمية، وتم تجهيزها لتذليل العقبات خلال فترة الامتحانات.

عدد الطلاب المقيدين بالمراحل التعليمية الثلاث

وأوضح أن عدد الطلاب المقيدين للفصل الدراسي الثاني في المرحلة الابتدائية: الصف الرابع الابتدائي 94 ألفا و482 طالبا، والصف الخامس 86 ألفا و732 طالبا، والصف السادس 91 ألفا و455 طالبا، في 913 مدرسة.

أما المرحلة الإعدادية فيبلغ عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الإعدادي 104 آلاف 488 طالب، والصف الثاني الإعدادي 93 ألفا و989 طالبا، والصف الثالث الإعدادي 103 آلاف و928 طالبا في 703مدارس.

فيما يبلغ أعداد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي 58 ألفا و349 طالبا، والصف الثاني الثانوي 45 ألفا و613 طالبا في 280مدرسة.

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية أن جميع الاستعدادات للامتحانات تسير بشكل منتظم وجيد، مشيرًا إلى توزيع القيادات التعليمية بكافة المدارس لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلة طارئة خلال أيام الامتحانات.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، والتي تنتهي في 23 مايو 2024 وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

وزارة التربية والتعليم امتحانات النقل المراحل الثلاث عدد الطلاب المقيدين تعليم الإسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: جميع المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح

انتشار الفرق الطبية بالمتنزهات لتأمين احتفالات شم النسيم فى الإسكندرية (صور)

إعدام 90 كيلو أغذية وضبط 60 كيلو فسيخ فاسد في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد معرض الأسر المنتجة بشاطئ ستانلي (صور)

"الشريف" يفتتح معرض الزهور والزينة بمدخل الإسكندرية الصحراوى (صور)

قطع فنية من الكرتون والبلاستيك.. طلاب تربية نوعية بالإسكندرية يبدعون بأعمال إعادة التدوير (صور)

احتفالات عيد الربيع فى الإسكندرية تشهد فعاليات مميزة على شاطئ ستانلى

انطلاق موكب من 30 سيارة مزينة بالزهور في احتفالات شم النسيم (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة