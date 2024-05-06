الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام 90 كيلو أغذية وضبط 60 كيلو فسيخ فاسد في الإسكندرية

ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد

كثفت مديرية الصحة بالإسكندرية، المرور على المنشآت الغذائية بمناسبة أعياد الربيع وذلك لضمان وصول الغذاء الآمن للمواطنين والحفاظ علي الصحة العامة، تحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. 

وقالت الدكتورة هناء عبد الرحيم- مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية ان إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، قامت بالمرور والتفتيش على محلات بيع وتداول الأسماك المملحة. 

 

وشملت الحملة التفتيش على 109 منشأة غذائية، و⁠تم سحب 135 عينة ( فسيخ - سردين مملح- هارنج مدخن)، وتحرير 95 محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري 69 لسنة 1967 لعدم استيفاء بعض الاشتراطات الصحية لبعض المنشآت، و⁠تم تحرير 81 محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري 97 لسنة 1967 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 لعدم حمل بعض العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الجلدية والمعدية وغير حاملين لجراثيمها.

كما تم تحرير 21 محضر جنحة صحية لتداول اغذية محظور تداولها لدي الباعة الجائلين وإعدام 90 كجم أغذية للتغير في الخواص الطبيعية، و⁠تم ضبط 60 كجم فسيخ غير صالح للإستهلاك الأدمي، وجاري تسليم محاضر الجنح المختلفة لاقسام الشرطة للعرض علي النيابة.

وكلفت وكيل صحة الإسكندرية مديرى المناطق والادارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة ببنوك الدم بالمستشفيات وكذلك تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا ان خطة الطوارئ خلال الأعياد تشمل التنسيق مع مرفق الاسعاف للدفع بسيارات مجهزة في حال أي حدث طارئ

وشددت وكيل صحة الإسكندرية، على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشن حملات المرور المكثفة على المنشأت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع  وبيع وحفظ الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أى منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع خلال فترة الأعياد.

ضبط فسيخ فاسد

ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
ضبط فسيخ فاسد
مديرية الصحة بالإسكندرية المنشآت الغذائية أعياد الربيع الاسماك المملحة صحة الإسكندرية

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