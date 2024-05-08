"تعليم الإسكندرية": لا شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

قال الدكتور عربى أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

وأجرى أبوزيد، جولة لمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة.

توفير الأثاث والأوراق وخامات الامتحانات

وأكّد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنات ومجمع الشهداء الرسمي لغات (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات.

كما أكد على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان