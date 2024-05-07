الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مدير "تعليم الإسكندرية" يكرم المدارس الفائزة في مسابقة "أفضل مدرسة" (صور)

تكريم المدارس الفائزة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة

كرم  الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة، بمدارس التعليم العام للمراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي )، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية والإدارات التعليمية التسع.

وأشاد مدير المديرية، بفكرة المسابقة التي ترتكز على مبدأ التنافسية وفق معايير محددة منها الانضباط الإداري وانضباط الطابور وتفعيل الأنشطة التربوية وعلاقة المدرسة بالبيئة المحيطة وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب، حيث أن الأنشطة التربوية هي نافذة بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية لتنشئة أجيال واعية محبة للوطن تتمتع بالولاء والانتماء ومواكبة للتقدم التكنولوجي لتصبح قادرة على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب  .

وشدّد مدير المديرية، على ضرورة ابتكار أساليب وفنيات ومعايير أخرى للتقييم بما يتوافق مع البيئات المتباينة والإمكانات المتاحة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ومشاركة أكبر عدد من المدارس وتحقيق أعلى معدلات المساهمة الفعالية والتنافسية المثمرة.

 

تكريم مُعلمة لابتكار أساليب اكتشاف مواهب الطلاب 

كما كرم مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم،  سناء وديع سلامة، معلم خبير رياض أطفال بإدارة منتزه أول التعليمية ؛ وذلك لابتكارها أساليب حديثة في جذب الطلاب للمدرسة واكتشاف ورعاية الموهوبين، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام إدارة منتزه أول.

وأثنى مدير المديرية، على جهودها وأشاد بدورها في الفكرة التي نفذتها منذ سنوات في جذب الطلاب مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لابتكار أساليب أخرى واستثمار الأنشطة التربوية الصيفية ومراكز تنمية القدرات والتعاون مع وحدة التدريب بالمدرسة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل ومتابعة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب وتنظيم المسابقات وإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب.

تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة

تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
تكريم المدارس الفائزة بمسابقة افضل مدرسة
التربية والتعليم مسابقة أفضل مدرسة المدارس الفائزة الفعالية والتنافسية تعليم الإسكندرية

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