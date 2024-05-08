الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ندوة في مكتبة الإسكندرية بعنوان "أصل الشعر والعصر الجاهلي"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم الخدمات المرجعية العامة بقطاع المكتبات، ندوة مع الشاعر محمد البلشي بعنوان "أصل الشعر والعصر الجاهلي"، وهي ضمن سلسلة ندوات تفاعلية بعنوان "تاريخ الشعر العربي عبر العصور"، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 13 مايو، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.


ونشأ الشاعر محمد البلشي في الإسكندرية وتخرج من كلية الهندسة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات في جامعة الإسكندرية. وهو شاعرٌ شابٌّ متخصصٌ في الشعر العمودي باللغة العربية الفصحى، بدأ نظم الشعر في سنٍّ مبكرةٍ جدًّا فتراكمت لديه تجاربُ حياتيةٌ كثيرةٌ عبر عنها بشعره الذي يتحدث نيابةً عنه ليسبر غور نفسه معبرًا بصدقٍ عما يختلجها، كاشفًا عن ضالةٍ ما، تشعر به يبحث عنها ويطاردها، تارةً نادمًا لفقدها وتارةً أخرى آملًا في إيجادها.


وستتناول الندوة ظروف نشأة هذا الفن العربي الأصيل، وأهم أعلامه، وأغراضه المتنوعة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في معظم أركان الحياة سواء الاجتماعية والسياسية والعاطفية... إلخ. حيث يعد الشعر هو خلاصة التجارب الإنسانية، ووعاء ثقافي لا غنى عنه، لما يحتل من مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى، حيث أنه يخاطب وجدان ومشاعر المتلقين.

نشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية للفن والأدب، فإنها تحرص على دعوة الرموز من الشعراء والأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب.

مكتبة الاسكندرية أصل الشعر العصر الجاهلي تاريخ الشعر العربي الفن العربي الأصيل

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