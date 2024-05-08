الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفد برلماني يتفقد مستشفى المعمورة للطب النفسي ويشيد بالخدمات المقدمة للمرضى

وفد برلماني يزور
وفد برلماني يزور مستشفى المعمورة للطب النفسي

أجرى وفد برلماني من أعضاء مجلس الشيوخ ضم النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، جولة تفقدية، بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بالإسكندرية‎، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان زهدي مدير المستشفى، وذلك للوقوف على أحدث التطورات والمباني بالمستشفي بما ينعكس علي جودة مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد الأقسام الداخلية للمستشفى ومركز علاج الإدمان، والذي يضم قسم الديتوكس "إزالة السموم" وقسم التأهيل النفسي، وكذلك وحده خفض الضرر، بالإضافة إلى قاعة الاجتماعات بالمستشفى، حيث التقى بمجموعة من المتعافين بالمستشفى، والذين أعربوا عن شكرهم لإدارة المستشفى على الدعم المقدم لهم خلال رحلة علاجهم.

وقال الدكتور محمد عثمان زهدي، أن خدمات المستشفى تمتد لتشمل المحافظات المجاورة للإسكندرية كالبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، مضيفًا أن المستشفى تقدم خدمات المتابعة والتأهيل للمتعافين من الإدمان بصفة دورية.

ومن جانبه، أشاد النائب إيهاب أبوكليلة خلال الزيارة، بالخدمات المقدمة للمرضى والمتعافين بالمستشفى، كما أثنى على نظام العمل وجودة الخدمات المقدمة وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى، مؤكدًا دعمه الكامل للمبادرات والبرامج التي تقدمها المستشفى وتهتم بالصحة النفسية وتوفير سبل العلاج والتعافي من الإدمان.

كما أشاد النائب إيهاب أبوكليلة بدور المستشفى في علاج الإدمان وخاصة بين الشباب، وتقديم كل أوجه الدعم للمتعافين وفقًا للخطة الاستراتيجية لعلاج الإدمان، والتي توليها الدولة المصرية أهمية كبرى، بالإضافة إلى التأهيل للمرضى النفسيين من البالغين ودمجهم مرة آخرى بالمجتمع بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله عصام، رئيس أقسام علاج الادمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الادمان، وشيماء محمد أخصائي اجتماعي بقسم علاج الإدمان، ويسري رشاد معاون مستشفى المعمورة، وياسمين جمال مدير إدارة العلاقات العامة.

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وفد برلماني مجلس الشيوخ مستشفى المعمورة مركز علاج الإدمان الصحة النفسية

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