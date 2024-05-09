"وعاشروهن بالمعروف".. حملة توعوية جديدة لتعزيز العلاقات الزوجية بجامعة الأزهر

أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر "بنين" حملة توعية إجتماعية بعنوان "وعاشروهن بالمعروف".

في خضم القلق المتزايد من الارتفاع الواضح في معدلات الطلاق والمشاكل الأسرية، انطلقت حملة "وعاشروهن بالمعروف" كمشروع تخرج قائم بذاته يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتواصل والتفاهم داخل الوحدة الأسرية. ويأتي المشروع في وقتٍ يحتاج فيه المجتمع إلى إعادة النظر في أسس وقيم الحياة الزوجية.

وانطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على المعاشرة بالمعروف، تبنىّ القائمون على الحملة رؤية تُسلط الضوء على أهمية الرفق والمودة داخل الأسرة. يرى مبتكرو المشروع أن للمعاملة الطيبة والحوار الهادف دورًا كبيرًا في إيجاد جو أُسري يسوده التفاهم والتقدير المتبادل.

من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية وورش العمل، يسعى المشروع إلى تزويد الشباب، الذين قد دخلوا عش الزوجية أو يخططون لذلك، بالمهارات والمعرفة اللازمة لخلق علاقات زوجية مستقرة ومتوازنة.

ويتضمن المشروع أيضًا حملات على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر قصص نجاح واقعية تُظهر كيف يمكن للتفاهم والتراحم أن يتجاوزا العقبات والتحديات.

ومع التأكيد على الإيمان بقوة التأثير المتوقع للحملة، يأمل الفريق وراء "وعاشروهن بالمعروف" ليس فقط في خفض معدلات الطلاق، ولكن أيضًا في خلق جيل قادر على التعامل مع التحديات الزوجية بحكمة ورشد، وبما يضمن ازدهار المجتمع ورفاهيته بأسره.

الحملة الإعلانية "وعاشروهن بالمعروف" ليست فقط مشروع تخرج، بل هي دعوة صادقة لجميع الشباب لبناء أساسات متينة لحياة زوجية غنية بالمحبة والسكينة، الأمر الذي يمثل صرحًا لمجتمع متجانس ومستقر.



وجاء أسماء الطلبه القائمين على الحملة كالأتي:

1_بلال صبحي عطيه حسن

2_السيد علاء السيد عبد الواحد

3_مصطفي عبدالهادي حسن مصطفي

4_علي أحمد أحمد على

5_اسلام احمد عمر عبد السلام

6_كريم قاسم رضوان احمد

7_أمير أنور عبد الحليم السيد

8_مصطفى محمد محمد أبو عامر

9_احمد محمد جمعه محمد

10_ذياد محمد محمد خلف

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