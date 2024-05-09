محافظ الإسكندرية يكرم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد لفوزهم بكأس مصر (صور)

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أبطال فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بمناسبة فوزهم بكأس مصر لكرة السلة، وذلك بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقدم اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى نادي الاتحاد السكندري.

وأشاد بالجهود التي حققها أبطال النادي بفريق كرة السلة، بعد فوزهم بلقب "بطل كأس مصر للسلة" وذلك للمرة ال 14 في تاريخه.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى نادي الاتحاد السكندري وإلي أبطاله، مثمنًا حرص النادي الدائم على حصد مزيد من البطولات المشرفة لمحافظة الإسكندرية.

تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد الكوادر القيادية

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف اليوم تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر القيادية" لعدد 50متدرب من العاملين بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، والذي ينظمه مركز الإسكندرية للتدريب ATC.

وهنأ محافظ الإسكندرية الخريجين معبرًا عن تقديره لهم لما قدموه من مشروعات تخرج تنوعت أفكارها ما بين "التطبيقات التكنولوجية والمشروعات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات ورصف الشوارع الترابية في المناطق العشوائية باستخدام بلاط الانترلوك".

وقد استمع المحافظ للخريجين وتعرف على التفاصيل الخاصة بكل مشروع وناقش إمكانية تطبيقها على أرض الواقع لتخدم المحافظة وتنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم تلك المشروعات وتنفيذها بما يخدم الإسكندرية ويحقق رؤية الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن الجدير بالذكر أن المتدربين تم اختيارهم بعد اجتياز المقابلات الشخصية واختبارات متعددة تضمنت اختبار معلومات عن الإدارة باللغتين العربية والإنجليزية، واختبار للمعلومات العامة وقدرات الذكاء، فضلًا عن اختبار لغة إنجليزية واختبار حول معلومات التحول الرقمي وMicrosoft Office"،

لاختيار كوادر قيادية كفء تسهم في تحسين كفاءة العملية الإدارية.

تكريم بطل كأس مصر للسلة

تكريم بطل كأس مصر للسلة

تكريم بطل كأس مصر للسلة

تكريم بطل كأس مصر للسلة

تكريم بطل كأس مصر للسلة