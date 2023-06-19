استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير الخدمات الطبية بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى ووضع خطة شاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الخدمات الصحية والأمنية وضمان سلامة وراحة المواطنين طوال أيام العيد، لافتة إلى الانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات البحيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أى حالات مرضية، مؤكدًا علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه ، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها، بالإضافة لوجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما تم التأكيد على انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة المختصة، وكذا تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية، والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية

كما سيتم استمرار المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم ، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها، وكذا المرور علي المتنزهات والملاهي وأماكن التجمعات والأماكن السياحية لمتابعة الأغذية المعروضة وطريقة عرضها والوقوف علي مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما سيستمر المرور على المستشفيات التابعة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك ، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد، بالإضافة إلى توفير كافة الأمصال واللقاحات الوقائية وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية .