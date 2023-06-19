الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال تصحيح امتحان مادة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة 2023

وزير التعليم
وزير التعليم

تستكمل كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، اليوم، تصحيح أسئلة امتحان مادة التربية الوطنية، للشعبتين الأدبية والعلمية.

وتبدأ كنترولات التصحيح في تصحيح امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، بداية من الغد.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تصحيح أوراق إجابات امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة.

وكان قد انطلق ماراثون امتحانات  الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الإثنين 12 يونيو ، لامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في المواد غير المضافة للمجموع، ومادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب وطالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى أمس عدد (1179) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

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