موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك| تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفيدين من المعاش الحكومي عن موعد صرف معاشات يوليو 2023، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 للمواطنين المستحقين، بداية من يوم السبت الأول من يوليو المقبل والموافق اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، خلال منشور لها عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع المستحقين من المعاشات يستطيعون صرفها من ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ شركة فوري، على أن يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 على 3 شرائح وفقًا للنحو التالي:

موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 الأقل من 1300 جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 يوليو 2023.

- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 التي تبدأ من من 1300 جنيه وأقل من 2300 يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 يوليو 2023.

- تصرف معاشات شهر يوليو 2023 التي أكثر من 2300 جنيه يومي الأربعاء والخميس 7 و8 يوليو 2023.

وفي هذا السياق وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.

ويتضمن القانون باب يسمي "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم.



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