موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

صرف معاشات شهر يونيو 2023 أبرز ما يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2023، حيث ينتظر المواطنون موعد صرف معاشات يونيو 2023 ومعرفة إذا كان سيتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2023 بسبب العيد أم لا.. وهو ما ترصده الدستور في التقرير التالي:

صرف معاشات شهر يونيو 2023

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 ”.

منافذ صرف معاشات شهر يونيو 2023

ولعل أبرز أماكن صرف المعاشات الآتي:

- منافذ البريد المصرى.

- البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، يمكن من خلالها تسلم المعاشات.

- تصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

معاشات شهر يونيو 2023، متاحة من خلال منافذ فورى وكارت ميزة.

جدول زيادة المعاشات التي تم تنفيذها في شهر أبريل 2023:

صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

ومن جانبها أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، وحددت بدء الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو.



وأعلنت أن صرف معاشات شهر يونيو 2023 سيكون قبل عيد الأضحى 2023، وفقا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين، حيث يأتي موعد عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، على أن يكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، على أن يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي اعتباراً من يوم 18 يونيو 2023، بينما يستمر صرف المرتبات حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر الجاري.