الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

معاشات
معاشات

صرف معاشات شهر يونيو 2023 أبرز ما يشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2023، حيث ينتظر المواطنون موعد صرف معاشات يونيو 2023 ومعرفة إذا كان سيتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2023 بسبب العيد أم لا.. وهو ما ترصده الدستور في التقرير التالي: 

صرف معاشات شهر يونيو 2023

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 ”.

منافذ صرف معاشات شهر يونيو 2023

ولعل أبرز أماكن صرف المعاشات الآتي:

- منافذ البريد المصرى.

- البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، يمكن من خلالها تسلم المعاشات.

- تصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

معاشات شهر يونيو 2023، متاحة من خلال منافذ فورى وكارت ميزة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين قبل عيد الأضحى 1444

منتصف التعاملات|سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023

جدول زيادة المعاشات التي تم تنفيذها في شهر أبريل 2023:

صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

ومن جانبها أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، وحددت بدء الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو.


وأعلنت أن صرف معاشات شهر يونيو 2023 سيكون قبل عيد الأضحى 2023، وفقا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين، حيث يأتي موعد عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، على أن يكون يوم وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، على أن يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومي اعتباراً من يوم 18 يونيو 2023، بينما يستمر صرف المرتبات حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر الجاري.

مرتبات شهر يونيو 2023 مرتبات شهر يونيو مرتبات عيد الأضحى 2023 الدستور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفة عرفات الحد الادنى للأجور

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين