الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، وشهدت العملة الخضراء تصدرًا على محركات البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

شهد آخر تحديث لحظى لسعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر صرف الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار امام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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