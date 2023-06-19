الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار والجنيه الإسترليني، استقرارها مقابل الجنيه، بينما تباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو"، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.62 جنيه للشراء و33.76 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.71 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني استقرارا، ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 39.40 جنيه للشراء و39.60 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.52 جنيه للشراء و39.73 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.53 جنيه للشراء و39.66 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي 99.55 جنيه للشراء و100.46 جنيه للبيع، وذلك وفقا للبنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار الجنيه المصري اليورو الجنيه الاسترليني الدولار

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