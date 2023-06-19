الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

الدولار
الدولار

مع قرب ميعاد عيد الأضحى المبارك 2023 وزيادة عدد المسافرين للخارج أصبح معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية عبر جوجل، يشغل بال الكثيرين.

 

معرفة سعر الدولار اليوم 19- 6- 2023 في البنوك المصرية، أمام سعر الجنيه المصرى في التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ويكون مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر بقيمة 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وبالبنك التجارى الدولى cib قد سجل مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وحوالي 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
 

وتنشر "الدستور" أسعار الدولار اليوم الإثنين في جميع البنوك المصرية، والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

 

وفى بنك الإسكندرية، سجل اليوم الإثنين 19 يونيو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه 

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 223 فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو فى البنك المركزى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو فى بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار يبنك الإسكندرية اليوم الاثنين 19 يونيو

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.. وارتفاع ملحوظ لليورو والإسترلينى

القبض على تشكيل عصابة تخصص في تزوير العملات بالقاهرة

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو بالبنك التجارى الدولى "cib"

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم البنوك المصرية الدولار اليوم الدولار سعر صرف الدولار اليوم سعر صرف الدولار

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

ناهد السباعى بدون مكياج

رئيسة الحكومة التونسية: بلادنا تكافح الإرهاب على أسس مبنيّة على احترام حقوق الإنسان

جنايات القاهرة.. اليوم استكمال محاكمة 5 متهمين بخلية الإسماعيلية

اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين

الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى يتفقان على جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران