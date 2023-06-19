سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع قرب ميعاد عيد الأضحى المبارك 2023 وزيادة عدد المسافرين للخارج أصبح معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية عبر جوجل، يشغل بال الكثيرين.

معرفة سعر الدولار اليوم 19- 6- 2023 في البنوك المصرية، أمام سعر الجنيه المصرى في التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ويكون مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر بقيمة 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وبالبنك التجارى الدولى cib قد سجل مبلغ 30.85 جنيه للشراء، وحوالي 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية



وتنشر "الدستور" أسعار الدولار اليوم الإثنين في جميع البنوك المصرية، والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

وفى بنك الإسكندرية، سجل اليوم الإثنين 19 يونيو مبلغ 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 223 فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو فى البنك المركزى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.84 جنيه للشراء.



30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.



بلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو فى بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.75 جنيه للشراء.



30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار يبنك الإسكندرية اليوم الاثنين 19 يونيو

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للشراء.



30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو بالبنك التجارى الدولى "cib"

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.85 جنيه للشراء.



وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.



وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يونيو 30.95 جنيه للبيع.