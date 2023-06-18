الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار.. وارتفاع ملحوظ لليورو والإسترليني

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

واصلت أسعار صرف الجنيه استقرارها مقابل الدولار، اليوم الأحد، في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 - أسعار صرف اليورو ترتفع 40 قرشا 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ملحوظا ما بين 35 - 40 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 33.57 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.68 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع .

- سعر الأسترليني يسجل 50 قرشا ارتفاعا

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 42 - 50 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 39.26 جنيه للشراء و39.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.39 جنيه للشراء و39.76 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.03 جنيه للشراء و39.17 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.56 جنيه للشراء و100.59 جنيه للبيع.

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