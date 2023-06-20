الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كم تبقى على عيد الأضحى فى مصر والسعودية؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع استهلال الليال العشر المباركة  الذي أقسم بهن الله عز وجل في القرأن الكريم وقال: "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ" لما لهم فضل عظيم وثواب أعظم؛ إذا التزم فيهم المسلم بالأعمال الصالحة، ومن ناحية أخرى هي ليال ممهدة لفرحة كبرى وهي فرحة المسلمين حول الأرض باستقبال عيد الأضحى 2023.

 

استقبال المسلمين ليوم عيد الأضحى 2023 

ويعيش المسلمون أجواء مباركة في تلك الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث يكثرون من الصلاة والصوم والعبادة لفضل تلك الأيام عن غيرها والتي تنتهي بوقفة عرفات أحد الأيام العظيمة  في العام ، ويحتفي بها المسلمون فالحج عرفة وهي الركن الأعظم في الشعيرة.

 ويرتبط عيد الأضحى بشعائر دينية مهمة  وهي موسم الحج وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، ومن ثّم يهتم بمعرفة موعد العيد وكم باقي على عيد الأضحى 2023 من الأيام. 

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 وفضل صيام يوم عرفة

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كم باقي على عيد الأضحى 2023؟

 ووفقا لرؤية هلال شهر ذو الحجة والحسابات الفلكية المرتبطة به، يمكننا معرفة كم باقي على عيد الأضحى 2023 من الأيام، لإقامة الشعائر المرتبطة بذبح الأضاحي وموسم الحج والاستمتاع بالإجازة بصحبة الأهل والأصدقاء، ويأتي ذلك في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

 موعد عيد الأضحى 2023 في مصر 

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى المبارك 2023 أنه يوافق يوم الأربعاء 28-6-2023، وصلاة عيد الأضحى في القاهرة تكون الساعة 6:21 صباحا بالتوقيت الصيفي، ليكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 8 أيام فقط.

 

موعد عيد الأضحى 2023 فى السعودية

ويهتم الكثير من المسلمين والحجيج بمعرفة موعد عيد الأضحى في السعودية لشراء الأضاحي في المملكة أو الصكوك والاستعداد وفي هذا السياق أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، أن اليوم الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.

 

وبدأ شهر ذي الحجة اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 م، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023م، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023م هو يوم عيد الأضحى.

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