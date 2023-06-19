صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 وفضل صيام يوم عرفة

تكبيرات العيد هي من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى في أيام العيد، فهي تظهر شكر العبد لنعم ربه وتذكره بعظمة الله وتوحيده وحمده، فقد أمر الله تعالى بالتكبير في عيد الأضحى قائلا: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وقد اختلف العلماء في صيغة التكبير، والأمر فيها واسع، فما دام التكبير مأثور عن السلف فهو حسن، ومن أشهر الصيغ التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

ومن زاد في ذلك من ذكر الله فلا حرج فيه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وأما زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، فقد استحسنها بعض أهل العلم لعدم منافاتها للوارد، وخالفهم آخرون، فإذا كان التكبير من أجلِّ أنواع الذكر، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع هذا الموسم المبارك، وأن يجتهد في التقرب إلى ربه بالتكبير.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

ما هو فضل صلاة عيد الأضحى؟

تعتبر من شعائر الإسلام التي تظهر توحيد المسلمين وتقوى قلوبهم، كما أن فيها اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي دأب على أدائها دون ترك، بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاة عيد الأضحى تقام في يوم من أفضل أيام السنة74؛ حيث يتزامن مع يوم النحر وأول أيام التشريق.

فضائل ذكر الله في هذه الأيام كثيرة وعظيمة، فهذه الأيام هي من أفضل أيام السنة وأعظمها عند الله تعالى، وقد أمر الله تعالى بذكره فيها بقوله: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ"، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أيام العشر"، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" .

وعن فضل صوم يوم عرفة، فهو من أفضل الأيام عند الله تعالى وأحبها إليه، فهو يوم يغفر الله فيه لعباده ويعتقهم من النار، وينزل فيه رحمته وبركاته، ويباهي بهم الملائكة.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

قد يهمك أيضا: