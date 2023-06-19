الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

يحتل سعر الذهب اليوم صدارة نتائج البحث الأكثر تداولًا، عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الانخفاضات المتتالية لسعره في الأيام الماضية، حيث فقد نحو أكثر من 160 جنيها فى الجرام الواحد، خلال آخر شهر تقريبا في سعر المعدن الأصفر بأسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

يقول عبدالرحمن تره، أحد تجار الذهب، أن سعر الذهب اليوم انخفض نحو 50 جنيها فى الجرام، ليصل إلى أدنى هبوط له منذ وقت طويل، بعد فترة من الارتفاعات التي كان ذروتها خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه، وبدأ في الانخفاض تدريجياً بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب الجمركية لمدة 6 شهور، ما شجع الكثير من الاشخاص خارج مصر على إدخال كميات من الذهب إلى مصر كانت سببًا في إنعاش سوق الذهب، وحلت بنسبة كبيرة أزمة قلة المعروض التي أدت إلى الارتفاعات الكبيرة في السعر المحلي للمعدن الأصفر.

أما عن أسعار الذهب اليوم فسجلت في آخر تحديث لها خلال بداية التعاملات المسائية في العيارات المختلفة، فجاء على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى سعر 2502 جنيه للجرام الواحد حيث تعد فرصة للراغبين في شراء الذهب والاستثمار من خلال اقتناء السبائك الذهبية، والتي تكون من العيار الـ 24، وتبدأ أوزانها من نصف جرام وجرام واثنين ونصف جرام وخمسة جرامات و 10 جرامات حتى تصل إلى الكيلو جرام من الذهب الخالص.

سعر الذهب عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا فهبط سعره، إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة ليسجل اليوم 2190 جنيها للعيار الواحد، ما يشجع الإقبال على شراء شبكة الزفاف للمقبلين على الزواج، وكذلك أيضا الراغبين في اقتناء الحلي، كما أنه يشكل فرصة لمحبي الادخار، وحفظ قيمة أموالهم من خلال شراء العملات الذهبية، والتي تبدأ من ربع جنيه ذهب مرورًا بنصف جنيه والجنيه والخمسة جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فهبط سعره إلى 1877 بعد فترة طويلة من كسره لحاجز الـ 2000 جنيه؛ ليعاود مرة أخرى إلى الهبوط لأقل سعر حققه هذا الرقم منذ فترة.