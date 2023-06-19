الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

مع قرب عيد الأضحى، تزداد مناسبات الخطوبة والزواج، حيث يكثر التساؤل حول سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر وجود تراجع تدرجي في الأيام القليلة الماضية وتكون على مستوى كافة الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 19- 6- 2023 في مصر بدون مصنعية.  

سجل أسعار الذهب في الأسبوع عند أدنى مستوى منذ حوالي ثلاثة أشهر عند مبلغ 1924 دولارًا للأونصة، وذلك عقب تضارب التوقعات في الأسواق عقب قرار البنك الفيدرالي وجميع البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، لكي يقلص الذهب من خسائره وسيعود إلى التذبذب بداخل نطاق التداولات.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

وسجل سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2240 جنيها للجرام الواحد من عيار 21 وذلك مقارنة بـ 2275 جنيها في  تعاملات أمس الأحد، أي انخفض بنحو مبلغ 35 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,560 وشراء 2,583 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,240 وشراء 2,260.

أوقية الذهب تصل 1958 دولارًا.. عيار 24 يسجل 2572 جنيهًا

بانخفاض 3.4%.. أسعار الذهب تتراجع 80 جنيها خلال أسبوع

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو 2024 عيار 18 اليوم بيع 1928 وشراء 1948.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 19 يونيو بيع 17,920 وشراء 18,080.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 19 يونيو 2023، كالآتي:

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 عيار 24: 236 ريالا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 عيار 22: 216 ريالا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 عيار 21: 206 ريالات.

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 عيار 18 : 177 ريالا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 عيار 14 : 138 ريالا.

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