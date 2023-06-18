الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوقية الذهب تصل 1958 دولارًا.. عيار 24 يسجل 2572 جنيهًا

أوقية الذهب
أوقية الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، كما تراجعت الأوقية بنسبة  0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
 وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

- 80 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب 

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 80 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات، صباح يوم الإثنين الماضي، عند مستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1927 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2572 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1500 جنيه، والجنيه الذهب سجل 18000 جنيه.

وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، في ظل تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية متأثرة بتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشدة للفيدرالي الأمريكي، ما يشير إلى اقتراب الأسواق المحلية للأسعار العادلة، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات واستقرار سعر صرف الدولار، وتوجه الرغبات الشرائية لسوق الأضاحي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وتوقع أن تتحسن حركة مبيعات المشغولات الذهبية مع أيام العيد، وبدء موسم الزفاف والزواج، فقد ترتفع العمليات البيعية لكن مع انخفاض الأوزان والقيم الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين لاسيما مع طرح الشركات لمنتجات بأوزان خفيفة تتلاءم مع الرغبات الشرائية المحتملة.

إسبوعي استعداد ارتفاع استمرار أسعار الذهب اسعار الذهب المحلية

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