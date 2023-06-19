الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رمضان عبدالمعز يكشف فضل التهليل والتكبير فى عيد الأضحى

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، الناس للتهليل والتكبير في هذه الأيام المباركة، قائلًا: الأعمال الصالحة فيها شيء عظيم عند ربنا.

وقال عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن سيدنا النبي قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بُشر، قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم.

وأوضح عبدالمعز، أن الإهلال ذكر ربنا بصفة عامة، ويكون في الحج والعمرة بصفة خاصة لما تنوي وتلبي.

وأردف: "المهللون مبشرون بالجنة، وسيدنا أبوهريرة كان يسير في الأسواق يكبر، ويوجد تكبير مقيد عقب الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة، يوم 9 من ذي الحجة، وحتى غروب شمس يوم 13 ذي الحجة، نكبر في المساجد ونرفع أصواتنا بالتكبير ونبقى من أهل البشارة". 

عيد الأضحى رمضان عبدالمعز التهليل التكبير

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