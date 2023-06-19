مع اقتراب عيد الأضحى.. كيفية اختيار الأضحية بشكل صحيح

تستعد الأمة الإسلامية هذه الأيام للاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والذي يعد من أشهر طقوسة الدينية الاضحية، فهذه الأيام يقوم الأشخاص بشراء الإضحية استعدادًا للعيد.

كيفية اختيار الأضحية بشكل صحيح

ولكن الحصول على أضحية مناسبة ليس من السهل وسط بعض التجار الذين يعرفون بجشعهم وعدم الأمانة، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية اختيار الأضحية بشكل صحيح بحسب مالك مزرعة الماشية بمدينة الصف عبدالله محفوظ.

والذي صرح لـ"الدستور" أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند شراء الأضحية والتي تبدأ بضرورة التأكد من عمر الحيوان، حيث انه كلما زاد عمره أدي إلي فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في الذكور، وعلق: "العمر المناسب للدبيحة الماعز الذكور من 1 - 2 سنة وأفضلها عند عمر من 8-12 شهرا والإناث من عمر 7-8 سنوات عادة بعد انتهاء عمرها الإنتاجي أو النعاج التي سمنت أكثر من اللازم".

اختيار الأضحية بشكل صحيح

وأكد أنه يمكن التعرف على عمر الأضحية من خلال النظر للأسنان، فإذا وجدت 4 أسنان شبه بعض فذلك يدل على أن عمر الذبيحة عامين، أما أكثر من ذلك فتكون جودة اللحمة غير جيدة.

ونصح بضرورة فحص الشكل الخارجي للأضحية، حيث يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل، كما يجب النظر للأنف والتأكد أه غير مصاب بأي رشح، والنظر إلى قوامها، النظر إلي فم ولسان الأضحية.

وأكد على ضرورة أن يكن الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ويجب أن يكون ذو شكل لامع خالي من التورمات، وقال إنه يجب وضع اليد في كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر وعندما تكون ممتلئة باللحوم، حيث لا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة.

وختم حديثه بأنه يجب اختيار الأضحية من الخروف والماعز الذى يأكل العلف، وليس الخراف التى تنشأ على تناول القمامة، حيث أنه لحمها في الأغلب الأحيان غير صالح للأكل.

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