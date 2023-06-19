الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يواصل مرانه استعدادًا للقاء الحرس فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته التي يخوضها على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

الاهلى الفريق الأول المنتخب الوطني الشناوي حرس الحدود

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