انعقاد المجلس الثاني لقراءة وشرح الأربعين النووية للدكتور أحمد عمر هاشم

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني لمجلس قراءة وشرح الأربعين النووية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدد 90 إمامًا وواعظة على يد العالم المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء اليوم، وبحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء على أهمية الاجتماع على دراسة أحاديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وتحملها من الرواة العدول، حيث يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: نَضَّرَ اللَّهُ امرأً سَمعَ منَّا حَديثًا فبلَّغَهُ، فرُبَّ مُبلَّغٍ أَحفَظُ مِن سامِعٍ.

وأشار إلى أن كتاب الأربعين النووية قد حظي باهتمام كبير من قبل أهل العلم في كل زمان ومكان من بلاد المسلمين، وقد ابتدأت القراءة من الحديث السادس وهو قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ" إلى الحديث الخامس عشر وهو قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ".