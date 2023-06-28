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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر

إجازة البنوك
إجازة البنوك

موعد انتهاء إجازة البنوك فى مصر عقب عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٢ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر. خلال السطور التالية .

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2023

منح مجلس الوزراء العاملين فى البنوك فى عيد الأضحى المبارك ٢٠٢٣. وثورة ٣٠ يونيو  ٧ أيام إجازة رسيمة  وهى كالتالى :

- يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 إجازة البنوك في عيد الأضحى.

- يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى للبنوك.

- يوم الخميس 29 يونيو 2023 إجازة البنوك في عيد الأضحى .

- يوم الجمعة 30 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى للبنوك.

- يوم السبت 1 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى للبنوك.

- يوم الأحد 2 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى للبنوك.
-. يوم الاثنين 3 يونيو 2023 إجازة عيد الأضحى للبنوك.

تعرف على موعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى للعاملين فى القطاع الخاص :

منحت الحكومة لموظفى القطاع العام ٧ أيام إجازة بمناسبة عيد الاضحى وثورة ٣٠ يونيو وبدأت الإجازة يوم الثلاثء ٢٧ يونيو الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك  وسوف تنتهى الاثنين الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٣  لكل العاملين والموظفين فى جميع الوزرات والمصالح والشركات والمصانع الحكومية .

 

بعد عيد الأضحى.. تعرف على إجازات 2023 المتبقية

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين فى القطاع الخاص :

كانت وزارة العمل المصرية نشرت على موقعها الإلكترونى عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة ٣٠ يونيو  لجميع العاملين  بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  وتبدأ ، الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
 

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة

تضمن جدول إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام  عدد أيام الإجازات الممنوحة لطلاب الثانوية العامة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وثورة ٣٠ يونيو ، وتبدأ  إجازة الثانوية العامة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، على أن تستأنف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

لتكون إجازة الثانوية العامة 5 أيام متواصلة.

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