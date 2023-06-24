بعد عيد الأضحى.. تعرف على إجازات 2023 المتبقية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن إجازات 2023 المتبقية بعد عيد الأضحى، حيث حصل المواطنون العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة لمدة 7 أيام، للاستعداد لقضاء عطلات سعيدة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

الثلاثاء 27 يونيو إجازة يوم وقفة عرفات. الأربعاء 28 يونيو إجازة أول أيام عيد الأضحى. الخميس 29 يونيو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى. الجمعة 30 يونيو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى. السبت 1 يوليو إجازة رابع أيام عيد الأضحى. الأحد 2 يوليو إجازة خامس أيام عيد الأضحى. الإثنين 3 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويستثنى من إجازة 30 يونيو طلاب شهادة الثانوية العامة، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك مباشرة، دون الحصول عليها.

إجازات 2023 المتبقية بعد عيد الأضحى

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الأربعاء 19 يوليو 2023. إجازة عيد ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023. إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023. إجازة 6 أكتوبر: توافق الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

الإجازات الرسمية التى حصل عليها المواطنين قبل عيد الأضحى

الأحد 7. يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد (٧ يناير) الخميس ٢٦ يناير بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة الإثنين ١٧ أبريل عيد شم النسيم الخميس ٢٠ أبريل - الإثنين ٢٤ أبريل عيد الفطر المبارك الثلاثاء ٢٥ أبريل عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢) الخميس ٠٤ مايو بمناسبة عيد العمال

وتعد رئاسة مجلس الوزراء، الجهة المنوطة بتنظيم الإجازات الرسمية في جميع مناسبات الدولة الاجتماعية والقومية والوطنية والدينية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتُعتبر مصر، من أكثر دول العالم التي لديها إجازات رسمية عديدة؛ حيث أن العاملين بالحكومة بكلا من القطاعين العام والخاص يحصلون على إجازات تعادل ما يزيد على نصف شهر سنويًا.