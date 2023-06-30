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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع بدء اليوم الثالث في عيد الأضحى المبارك حرص العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة والقطاع الخاص معرفة موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 عبر جوجل، عقب قضاء إجازات عيد الأضحى، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء عن إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة تستمر 7 أيام لتنتهي يوم الأحد المقبل.

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مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها للقطاع الخاص والعام

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في مصر

وتعرض "الدستور" في هذه السطور موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، ميعاد بدء العمل.

موعد بدء العمل فى الحكومة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى 2023

وتنتهي إجازة عيد الأضحى رسميًا لجميع موظفي الحكومة في يوم الإثنين المقبل، وسيبدأ العمل فى جميع المصالح الحكومية في يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وجاء قرار مجلس الوزراء المصري الصادر برئاسة الدكتور “مصطفي مدبولي”، بصفته رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ميعاد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي ذكرى ثورة 30 يونيو 2023، كالتالي: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن ستكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 يونيو 2023، إلى يوم الاثنين الموافق يوم 3 يوليو 2023 إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وجميع وحدات الإدارة المحلية، وكافة شركات القطاع العام، وكافة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة من خلال السلطة المختصة، وذلك يكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا ذكرى ثورة 30 يونيو.

وستكون إجازة الموظفين بالمصالح الحكومية في مصر طبق بيان رئاسة مجلس الوزراء لمدة 7 أيام متواصلة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأيضا ذكري ثورة 30 يونيو، وستبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 في يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 يونيو 2023 وستستمر إلى يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وتنتهي إجازة عيد الأضحى رسميًا في القطاع الخاص يوم الأحد القادم، وسيبدأ العمل رسميًا بالقطاع الخاص في يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها للقطاع الخاص والعام

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023 بعد عيد الأضحى

وكان وزير العمل قد أعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى 30 يونيو في القطاع الخاص، وجاءت اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 يونيو الجاري وستستمر إلى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وأوضح بيان وزارة العمل أن تكون إجازة عيد الأضحى وفي ذكرى ثورة 30 يونيو هما إجازتان رسميتان يكون مدفوعتا الأجر، وذلك لكافة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين، وتكون بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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