السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للعودة من إجازة عيد الأضحى.. تعرف على المواعيد

دفعت هيئة السكك الحديد، بعدد من القطارات الإضافية على خط الصعيد تشمل قطارات مكيفة تالجو وقطارات VIP وإسباني ودرجة ثالثة روسي، وذلك لتغطية رحلات العودة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت مواعيد القطارات الإضافية خلال رحلة العودة كما يلي:

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء.

تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءا يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساء يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساءا يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان -القاهرة حتى يوم 1 يوليو يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءً.

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساء.

تشغيل بقطار 2251 يقوم من اسوان إلى الإسكندرية الساعة 6:30 مساءا ويصل وجه بحري الساعة 11:50 صباحًا.