مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها للقطاع الخاص والعام

بالتزامن مع منتصف عيد الأضحى المبارك يحرص المواطنين معرفة مدة إجازة عيد الأضحى 2023 عبر جوجل، عقب قضاء إجازة العيد الكبير عقب إعلان مجلس الوزراء عن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة حوالي 7 أيام لكي تنتهي الأحد القادم.

مدة إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد انتهاءها

وتستعرض "الدستور" موعد انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك ومدة الاجازة بهذا التقرير.



مع قرب انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك وعودة العمل إلى القطاع الخاص، حيث من الجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستنتهي في يوم الأحد القادم الموافق يوم 2 يوليو 2023.

انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023

ولاسيما أن كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، جميع تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك وفي ذكرى ثورة 30 يونيو، وقالت وزارة القوى العاملة في مصر إن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 يونيو الجاري، لكي تنتهي في يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وتكون هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك لجميع العاملين في القطاع الخاص المخاطبين في أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضافت وزارة القوى العاملة بحديثها عن ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك، وانتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، مع استمرار كافة أعمال الامتحانات بالمدارس الخاصة، طبقا للمواعيد المقررة من خلال السلطات المختصة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق يوم 2 يوليو 2023 بديلًا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص



وقالت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ويكون عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى و30 يونيو 2023 للقطاع الخاص حوالي 6 أيام إجازة رسمية، وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون العمل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وبهذا تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 2 يوليو 2023.