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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جيل الخير" يصل للعجل الثالث وتوزيعه على المحتاجين بثاني أيام عيد الأضحى

جانب من مبادرة جيل
جانب من مبادرة جيل الخير

اجتمع مجموعة من الشباب السكندري على فعل الخير في مختلف المناسبات وعدد من المناطق وأطلقوا على أنفسهم “جيل الخير”،  وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، كثفوا من أعمال الخير لديهم وزيادة أعداد الأضاحي من أجل الفقراء والمحتاجين، وذلك من خلال مؤسس المجموعة وهو محمد حمدي.

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وقامت مجموعة جيل الخير بذبح 3 عجول على مدار اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك وتم توزيعهم على أكثر من 50 أسرة مستحقة للدعم، وذلك من خلال جمع التبرعات من الأهالي والمقربين والأصدقاء، كما يتم عمل بحث ميداني من قبل أصحاب المبادرة للبحث في الحالات المستحقة للتبرع، ولازال الذبح والأضاحي مستمرة خلال أيام عيد الأضحى المتبقية.

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تقوم مبادرة جيل الخير على ما يقرب من 70 شاب وفتاة متطوعين، يقوموا بمختلف الأعمال الخيرية سواء في عيد الأضحى المبارك أو خلال شهر رمضان الكريم والمناسبات العامة وعلى مدار العام لكافة الفقراء والمحتاجين والمستحقين للدعم.

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ويعد عيد الأضحى فرصة يسعى فيها المسلمون إلى التنزه وقضاء وقت ممتع مع أصدقائهم وأقاربهم، لذا يهتموا بالبحث عن أبرز أماكن الفسح والخروجات في عيد الأضحى، و أبرزها حديقة الأزهر Al Azhar Park.  حديقة الأزهر من المزارات المهمة التي تهتم الأسر بزيارتها في عيد الأضحى تتميز بالمساحات الخضراء المترامية الأطراف، والمرتفعة عن مستوى محيطها بالكامل، مما يتيح التنزه في أجواء خلابة مع إطلالة على بانوراما معالم القاهرة الخديوية من منظور مرتفعة، بجانب ساحات لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمكونات المائية الاصطناعية من شلالات ونوافير.

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جيل الخير الشباب السكندري أعمال الخير الأضاحي عجول عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى

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