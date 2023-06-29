الزراعة: الحدائق تستقبل حوالى 103 آلاف زائر فى يومى عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالي 103 آلاف زائر خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة - في بيان اليوم الخميس - إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين استقبلت حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفرالشيخ والشرقية والأسماك حوالي 30 ألف زائر.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة استقبلت حوالي 3 آلاف زائر، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، اتخذت إدارات الحدائق كافة الإجراءات من أجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.