ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: الحدائق تستقبل حوالى 103 آلاف زائر فى يومى عيد الأضحى

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالي 103 آلاف زائر خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة - في بيان اليوم الخميس - إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 ألف زائر للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين استقبلت حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفرالشيخ والشرقية والأسماك حوالي 30 ألف زائر.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة استقبلت حوالي 3 آلاف زائر، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، اتخذت إدارات الحدائق كافة الإجراءات من أجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأورمان زائر عيد الأضحى المبارك حدائق الحيوان

الأكثر قراءة

العثور على جثة عارية ملقاة في ترعة بالغربية

خبراء: العاصمة الإدارية جذبت الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا 2023.. ما أهم بنوده؟

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

تعرف على أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم

مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟