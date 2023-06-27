تتصاعد حدة البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023 بعد عيد الأضحى عبر المنصات الإلكترونية حيث تتصدر القائمة البحثية بالتزامن مع بداية إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام والخاص والتي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفقا لقانون العمل المصري.



مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023 بعد عيد الأضحى

يقدم لكم موقع الدستور الإلكتروني جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية فى 2023 بعد عيد الأضحى في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات والتي تحظى على اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية وهى كما يلي:-



يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 إجازة احتفالات رأس السنة الهجرية 1445.

يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة احتفالات ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 إجازة احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف.



يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 إجازة احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر 1973.



وجميعها إجازات رسمية مدفوعة الأجر وفقا لأحكام نصوص قانون العمل المصري والذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها سواء في القطاع العام أو الخاص.





رابط معرفة الإجازات الرسمية في مصر

يمكن للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية معرفة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص في مصر الاستعلام من خلال موقع المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يتم إغلاق المؤسسات والهيئات الحكومية.

يذكر أن الحكومة قد منحت الموظفين إجازات مدفوعة الأجر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 7 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وتشمل إجازة ( وقفة عرفات ، 4 أيام عيد الأضحى، وذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو).

ويتم استئناف العمل في كافة المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى 1444/2023 يوم الاثنين الموافق 3 يوليو المقبل في كافة محافظات الجمهورية لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

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