إجراءات مشددة لشركات البترول خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت شركات قطاع البترول المصري حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للتأكيد على استمرار حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات.

بتروجاس

ووجهت شركة الغازات البترولية «بتروجاس» برئاسة المهندس نبوی محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مديري المواقع عمل جدول يتضمن التشغيل والمناوبات ويتم تعويض العاملين عن العمـل أيام العطلة الرسمية كالاتي «احتساب مكافأة إنتاج طبقا للقرارات المعمول بها حاليا، و احتساب أجر إضافي عن هذه الأيام محسوب طبقا لقواعد الأجر الإضافي، ومدى احتياج العمل للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على تشديد الحراسة واليقظة التامة.

بتروتريد

فيما أعلنت شركة بتروتريد تشغيل عدد من فروعها خلال إجازة عيد الأضحى لاستقبال عملاء عداد الغاز مسبق الدفع، وتقديم خدمة شحن الكارت، وذلك في إطار حرص إدارة الشركة على تسهيل الخدمات المقدمة لعملائها، كما أعلنت الشركة أنه لن يتم فصل الغاز الطبيعي حال نفاذ الرصيد طوال فترة إجازة عيد الأضحى.