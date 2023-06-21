الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 المتبقية وموعد إجازة عيد الأضحى

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى

مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك يسعى آلاف من المواطنين معرفة الإجازات الرسمية 2023 المتبقية وموعد إجازة عيد الأضحى عبر جوجل، وخاصة وأن هذه الأعياد من أهم المناسبات الهامة لهم، ويحرصون على الاحتفال بها، وستكون إجازات رسمية لكافة المواطنين و عطلات رسمية فى الدولة.

الإجازات الرسمية 2023 المتبقية وموعد إجازة عيد الأضحى 

وتستعرض “الدستور” الإجازات الرسمية المتبقية 2023 وموعد إجازة عيد الاضحى، موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، الإجازات في شهر 6.

الأجازات الرسمية المتبقية في 2023

  • إجازة (ثورة 30 يوينو) يوم الجمعة الموافق يوم 30 من يونيه 2023.
  • إجازة (رأس السنة الهجرية) يوم الأربعاء الموافق 19 من يوليو 2023 ومن المتوقع أن ترحل إلى يوم الخميس الموافق 20 من يوليو2023
  • إجازة (ثورة 23 يوليو) يوم الأحد الموافق 23 من يوليو 2023 ومن المتوقع أن ترحل الى يوم الخميس 27 من يوليو 2023
  • إجازة (المولد النبوي الشريف) في يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023 ومن المتوقع لن تترحل ليوم الخميس 28 سبتمبر
  • (عيد القوات المسلحة انتصارات أكتوبر) في يوم الجمعة الموافق يوم 6 من أكتوبر 2023.

والجدير بالذكر أنه طبقا لقرار مسبق من “رئيس مجلس الوزراء” سيتم ترحيل الإجازات الرسمية التى سيصادف وجودها في أول أو في الأسبوع ليوم الخميس من الأسبوع ذاته.

الإجازات في شهر 6

  • يوم الثلاثاء 27 من يونيو 2023.. وهو إجازة يوم وقفة عرفات.
  • اليوم الأربعاء 28 من يونيو 2023.. وهو إجازة أول أيام عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 29 من يونيو 2023.. وهو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.
  • يوم الجمعة 30 من يونيو 2023.. وهو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.
  • يوم السبت 1 من يوليو 2023.. وهو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم الأحد 2 من يوليو 2023.. وهو إجازة رسمية بديلًا من يوم 30 يونيو.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يونيو 2023

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موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2023

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو في يوم الجمعة وهو ثالث أيام عيد الأضحي، لذلك أن قرر مجلس الوزراء ضم هذه الإجازة لأيام إجازات عيد الأضحى، لكي تكون يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 إجازة رسمية بديلًا من يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

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