تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية من العام الميلادى الحالى 2023، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الإجازات المتبقية فى شهر يوليو 2023:

-إجازة رأس السنة الهجرية.. الأربعاء 19 يوليو

تمنح الدولة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية بمناسبة هذه الأحتفالية الدينية و مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص وحسب ما أعلنته مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني فإن إجازة رأس السنة الهجرية هى يوم الأربعاء 19 يوليو سوف يتم استبدالها بيوم الخميس 20 يوليو .

- إجازة ثورة 23 يوليو.. الاحد 23 يوليو

تمنح الدولة بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو وهى إجازة مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص وحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني فإن إجازة ثورة يوليو هى يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

إجازات شهر سبتمبر 2023 :

- المولد النبوى الشريف.. الأربعاء 27 سبتمبر

تمنح الدولة بمناسبة الاحتفال المولد النبوى الشريف إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية لهذه المناسبة وهى إجازة مدفوعة الأجر وحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني فإن إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر ويتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر

إجازات شهر أكتوبر 2023:

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"..الجمعة 6 أكتوبر

تمنح الدولة بمناسبة الاحتفال بحرب أكتوبر إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزارات وكذلك منح جميع العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية بمناسبة هذا الاحتفال وهى إجازة مدفوعة الأجر وحسب ما أعلنته مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني فإنها تكون يوم الجمعة 6 أكتوبر .