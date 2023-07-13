موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص 2023

موعد إجازة راس السنة الهجرية للقطاع الخاص.. يتزايد البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل رسمي عن الموعد الذي يفصلنا عنه بضعة أيام.

ونرصد في التقرير التالي موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص:

موعد إجازة راس السنة الهجرية للقطاع الخاص

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023. وسيتم صرف الأجور للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلاً من تحديد التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية.

الإجازات الرسمية 2023

وفي السياق ذاته، تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2023، كالتالي:

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

يوم الخميس 20 يوليو

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

يوم الأحد 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

يوم الأربعاء 27 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

يوم الجمعة 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة

ضوابط استقدام العامل لمقر العمل في يوم الإجازة الرسمية

وفقًا للأنظمة العملية المعمول بها في البلاد، والتي تشمل قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لعام 2016 والخاص بتنظيم شؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والوزارات، وقانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، يتم منح إجازة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بأجر كامل. كما يجوز لصاحب العمل أو المسؤول عنه استدعاء الموظف للحضور في مقر العمل في يوم الإجازة إذا احتاجت الشركة إلى جهوده، على أن يتم تعويضه وفقًا للقانون واللوائح المؤسسية. وفي حالة القطاع الخاص، يتم دفع مثلي الأجر عن يوم الإجازة.