موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص 2023
موعد إجازة راس السنة الهجرية للقطاع الخاص.. يتزايد البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل رسمي عن الموعد الذي يفصلنا عنه بضعة أيام.
ونرصد في التقرير التالي موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص:
موعد إجازة راس السنة الهجرية للقطاع الخاص
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023. وسيتم صرف الأجور للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلاً من تحديد التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية.
الإجازات الرسمية 2023
وفي السياق ذاته، تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الإجازات الرسمية المتبقية بعام 2023، كالتالي:
إجازة رأس السنة الهجرية 2023
يوم الخميس 20 يوليو
إجازة رأس السنة الهجرية 2023
يوم الأحد 23 يوليو
عيد ثورة 23 يوليو 1952
يوم الأربعاء 27 سبتمبر
المولد النبوي الشريف
يوم الجمعة 6 أكتوبر
عيد القوات المسلحة
ضوابط استقدام العامل لمقر العمل في يوم الإجازة الرسمية
وفقًا للأنظمة العملية المعمول بها في البلاد، والتي تشمل قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لعام 2016 والخاص بتنظيم شؤون العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والوزارات، وقانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003 والخاص بتنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، يتم منح إجازة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بأجر كامل. كما يجوز لصاحب العمل أو المسؤول عنه استدعاء الموظف للحضور في مقر العمل في يوم الإجازة إذا احتاجت الشركة إلى جهوده، على أن يتم تعويضه وفقًا للقانون واللوائح المؤسسية. وفي حالة القطاع الخاص، يتم دفع مثلي الأجر عن يوم الإجازة.