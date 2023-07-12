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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسميًا للقطاعين العام والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية في يوليو

تتصاعد معدلات البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، والتي يفصلنا عنها بضعة أيام، حيث تُعدّ أكثر اهتمامًا للقطاعات الحكومية والخاصة كونها إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وجاء موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موعدها رسميًا في بيان رسمي أصدرته الحكومة صباح اليوم.

ويرغب العاملون في القطاع الحكومي والخاص وقطاع الأعمال، معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023. 

وتستعرض «الدستور» كل ما يخصّ موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، وذلك ضمن سلسلتها الخدمية التي تقدّمها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية ومواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

 كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

الإجازات الرسمية المتبقية في  شهر يوليو 2023

  • الجمعة 14 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
  • السبت 15 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
  • الخميس 20 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية 2023.
  • الجمعة 21 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.
  • السبت 22 يوليو 2023 إجازة أسبوعية.
  • الأحد 23 يوليو 2023- ثورة يوليو 1952.
  • الجمعة 28 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
  • السبت 29 يوليو 2023: إجازة أسبوعية.
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