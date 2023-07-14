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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

جريدة الدستور

مع مرور منتصف العام الحالي شغل بال الموظفين والعاملين في جميع المؤسسات معرفة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 عبر جوجل، وهي من الأمور التي يترقبها المواطنون، وخاصةً خلال فصل الصيف، وذلك من أجل استغلالها للقيام بقضاء عطلة صيفية، وذلك بالرغم من الحصول على عدد 7 أيام إجازة خلال عيد الأضحى، إلا أن كان العديدين يتطلعون لإجازات أخرى عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.

الإجازات الرسمية هي من الأمور التي سينتظرها المواطنون، وخاصةً في فصل الصيف، وذلك من أجل استغلالها للعمل على قضاء عطلة صيفية، وذلك بالرغم من الحصول على عدد 7 أيام إجازة بعيد الأضحى، إلا أن يكون العديدين سيتطلعون لإجازات أخرى عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ويهتم جميع المواطنين بمعرفة كافة الإجازات المتبقية بعام 2023، وسنوضح من خلال هذا التقرير عدد أيام جميع الإجازات المتبقية في عام 2023، ومن المترقب أيضًا حصول جميع الموظفين العاملين في الدولة على عدد 4 أيام إجازة تكون مدفوعة الأجر في شهر يوليو الجاري، وقد جاءت الإجازات كالتالي:

الإجازات المتبقية في 2023

وحددت أجندة الحكومة المصرية لعدد الإجازات الرسمية خلال عام 2023، وسيتبقى منها الآتي:

  1. إجازة رأس السنة الهجرية: تأتي إجازة رأس السنة الهجرية لتكون يوم الأربعاء 19 يوليو، ولكن تم ترحيلها لتكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو.
  2. إجازة 23 يوليو: وتأتي إجازة 23 يوليو لتكون، يوم الأحد الموافق 23 يوليو.
  3. وبذلك يحصل الموظفين العاملين في القطاع الخاص على 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر، تبدأ يوم 20 يوليو، وحتى 23 يوليو الجاري.
  4. إجازة المولد النبوي الشريف: وتأتي إجازة المولد النبوي الشريف لتكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر .
  5. إجازة 6 أكتوبر: وتأتي إجازة 6 أكتوبر لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، وجرت العادة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وافقتها إجازة أسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر يوليو 2023

تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية من العام الميلادى الحالى 2023

ولاسيما، أن يكون شهري أبريل ويوليو وهما أكثر شهور في عام 2023 المليئة بجميع الإجازات الرسمية، فقد ضم أشهر أبريل 2023 لإجازة عيد الفصح القبطي، ولإجازة شم النسيم، وفي إجازة عيد الفطر، وفي إجازة عيد تحرير سيناء، وأيضًا سيضم شهر يوليو إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 30 يونيو، وإجازة رأس السنة الهجرية، وأيضًا إجازة ثورة 23 يوليو.

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