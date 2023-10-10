الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي 24 يوما إجازة.. عدد أيام إجازات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

اجازات 2023
اجازات 2023

إجازات شهر ديسمبر 2023 وشهر نوفمبر وما تبقى من إجازات في شهر أكتوبر تمثل هذه الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل على صفحات الفيسبوك المتنوعة خاصة أن شهر ديسمبر يتميز بالاحتفال بنهاية العام في ظل أجواء شتوية محببة إلى الكثير.

إجازات شهر ديسمبر 2023

نرصد في التقرير التالي إجازات شهر ديسمبر 2023 وعدد أيام الإجازات المتبقية حتى نهاية العام في الأشهر المتبقية 

انتهت الإجازات الرسمية خلال الأشهر المتبقية في عام 2023 أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. 

العطلات الرسمية في شهر ديسمبر 2023 

- يوم الجمعة الموافق  1 ديسمبر 2023.

-  يوم السبت الموافق    2 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق    8 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق  9 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق    15 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق  16 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق    22 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق  23 ديسمبر 2023.

-  يوم الجمعة الموافق    29 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق  30 ديسمبر 2023.

 

حقيقة منح مدارس الجيزة إجازة اليوم.. وانتظام الدراسة

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 بعد إجازة المولد النبوي

 

العطلات الرسمية المتبقية خلال شهر أكتوبر 2023 

 

-           يوم الجمعة الموافق  13 أكتوبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق  14 أكتوبر 2023.

 

-           يوم الجمعة الموافق  20 أكتوبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق  21 أكتوبر 2023.

 

-           يوم الجمعة الموافق  27 أكتوبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق  28 أكتوبر 2023.

 

 

العطلات الرسمية في شهر نوفمبر 2023 

 

-           يوم الجمعة الموافق  3 نوفمبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق  4 نوفمبر 2023.

 

-           يوم الجمعة الموافق  10 نوفمبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق    11 نوفمبر 2023.

 

-           يوم الجمعة الموافق  17 نوفمبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق    18 نوفمبر 2023.

 

-           يوم الجمعة الموافق  24 نوفمبر 2023.

 

-           يوم السبت الموافق    25 نوفمبر 2023.

 

txt

عدد أيام إجازة نصف العام 2024 والجدول الزمني للترمين الأول والثاني

txt

أخبار فاتتك|تفاصيل مشتقات البلازما.. وغدًا إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

إجازات شهر ديسمبر 2023 شهر ديسمبر 2023 إجازات شهر ديسمبر ديسمبر 2023 العطلات الرسمية في شهر ديسمبر 2023 العطلات الرسمية المتبقية خلال شهر أكتوبر 2023 العطلات الرسمية في شهر نوفمبر 2023

مواد متعلقة

جدول الإجازات الرسمية 2024 في مصر

الإجازات الرسمية في عام 2024..عيد الشرطة في مقدمتها

العطلات الرسمية فى شهر أكتوبر 2023.. الإجازات الرسمية 2024

بعد إجازة نصر السادس من أكتوبر.. الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسى الأول للمدارس 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

رفضوا المشاركة به.. لماذا عزف عادل أدهم ومحمود مرسى عن فيلم خرج ولم يعد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء