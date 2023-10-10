باقي 24 يوما إجازة.. عدد أيام إجازات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

إجازات شهر ديسمبر 2023 وشهر نوفمبر وما تبقى من إجازات في شهر أكتوبر تمثل هذه الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل على صفحات الفيسبوك المتنوعة خاصة أن شهر ديسمبر يتميز بالاحتفال بنهاية العام في ظل أجواء شتوية محببة إلى الكثير.

إجازات شهر ديسمبر 2023

نرصد في التقرير التالي إجازات شهر ديسمبر 2023 وعدد أيام الإجازات المتبقية حتى نهاية العام في الأشهر المتبقية

انتهت الإجازات الرسمية خلال الأشهر المتبقية في عام 2023 أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

العطلات الرسمية في شهر ديسمبر 2023

- يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

العطلات الرسمية المتبقية خلال شهر أكتوبر 2023

- يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.

- يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

- يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

- يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023.

العطلات الرسمية في شهر نوفمبر 2023

- يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.