عدد أيام إجازة نصف العام 2024 والجدول الزمني للترمين الأول والثاني

من الموضوعات التي تنال الكثير من البحث من طلاب المدارس هو الاستعلام عن عدد أيام اجازة نصف العام 2024 لذلك يكثر البحث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.

عدد أيام إجازة نصف العام 2024

نعرض في التقرير التالي عدد أيام إجازة نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تستغرق إجازة نصف العام ما يقرب من 14 يوما تقريبًا أي أسبوعين وهي الإجازة المعتادة حيث تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

تستمر الدراسة في الترم الأول حتى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

ويبدأ الترم الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

وطرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكتب الدراسية والمواد العلمية من خلال موقعها الخاص والتي تشتمل على المفاهيم الأساسية وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

ويكون الهدف من هذه المواد المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

كما يجد الطالب من خلال الموقع اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

تحميل المواد التعليمية والتدريبية من الرابط التالي moe.gov.eg

تطوير التعليم وانتظام العملية التعليمية

في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أوضح أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مضيفًا أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، كذلك العمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

ووجه بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.