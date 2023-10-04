أخبار فاتتك|تفاصيل مشتقات البلازما.. وغدًا إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الصحة: مشتقات البلازما تسهم فى علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية، وانعكاسه فى علاج العديد من الأمراض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات، إن البلازما تسهم فى علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا، حيث لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما، ولا يوجد بديل صناعى يمكن من خلاله تصنيع تلك الأدوية، وهو ما يؤكد أهمية مشتقات البلازما.

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إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن غدًا الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 المتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023.

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"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

قررت هيئة الدواء المصرية ضبط وتحريز كل العبوات من دواء دلتاكلاف شراب، تشغيلة رقم 21845، المستخدم تحت إشراف طبي، كمضاد حيوي في علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وعلاج التهاب الأذن الوسطى.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في قرارها، أن العبوات الصادر لها قرار الضبط والتحريز من دواء دلتاكلاف، تشغيلة رقم 21845، غير مطابقة من قبل معامل الهيئة.

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تحذير مهم من الأرصاد بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرات مهمة بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية، فاليوم الواحد قد يشهد أكثر من متغير في الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من السير بسرعات عالية بالسيارات خلال فترة تكون الشبورة المائية بالمناطق القريبة من الزراعات.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى الأسواق الشعبية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق الشعبية للمستهلكين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع "جوجل" البحثي، لرغبة ربات البيوت في معرفة الأسعار قبل وضع ميزانية شراء تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.

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