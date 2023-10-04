عاجل.. تحذير هام من الأرصاد بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد، تحذيرات هامة بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية، فاليوم الواحد قد يشهد أكثر من متغير في الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من السير بـ سرعات عالية بالسيارات، فترة تكون الشبورة المائية، بالمناطق القريبة من الزراعات.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن الشتاء المقبل، سيكون أكثر صعوبة من الشتاء الماضي، وأيضًا الصيف المقبل، ولذلك أصبحت هيئة الأرصاد توجه تحذيرات بشكل مستمر من التغير في الأحوال الجوية.



وخلال الفترة الماضية تشهد البلاد عواصف رملية وترابية، تحدث لأول مرة، وأيضًا هناك أمطار في عز ارتفاع درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد قالت على الجو الذي يشهد أمطار، وقت ارتفاع درجات الحرارة، يسمى جو مرض.