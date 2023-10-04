المتحدث باسم وزارة الصحة: مشتقات البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أهمية إنشاء أول مصنع لمشتقات للبلازما فى العاصمة الإدارية، وانعكاسه فى علاج العديد من الأمراض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن البلازما تساهم فى علاج أكثر من 80 مرضا مختلفا، حيث لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما ولا يوجد بديل صناعى يمكن من خلاله تصنيع تلك الأدوية، وهو ما يؤكد أهمية مشتقات البلازما.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مشتقات البلازما تساهم في علاج أمراض الأورام التي تؤدى إلى ضعف المناعة، كما أنها سيساعدنا في تحقيق اكتفاء ذاتى من الكثير من الأدوية التي تعالج أكثر من 80 مرضا.