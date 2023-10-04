"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

قررت هيئة الدواء المصرية ضبط وتحريز كافة العبوات من دواء دلتاكلاف شراب، تشغيلة رقم 21845، والمستخدم تحت إشراف طبي، كمضاد حيوي في علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وعلاج التهاب الأذن الوسطى.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في قرارها، أن عبوات الصادر لها القرار الضبط والتحريز من دواء دلتاكلاف، تشيغلة رقم 21845، غير مطابقة من قبل معامل الهيئة.

ويستخدم دواء دلتاكلاف، تحت إشراف طبي في علاج التهاب الجيوب الأنفية، علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي، علاج الالتهابات الجلدية، علاج التهابات الفم واللثة البكتيرية، الوقاية من الإصابة بالعدوى نتيجة الجراحة الملوثة.

الدواء تعقد دورة تدريبية عن خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية وكذلك تقارير المأمونية الدورية فيما يخص الأدوية البشرية والحيوية.

وتهدف الدورة إلى تمكين ممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية للإلمام التام نظريًا وعمليًا بكل ما يخص خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية وكذلك تقارير المأمونية الدورية فيما يخص الأدوية البِشرية وِالحيوية وفقا لأحدث القرارات والأدلة الإرشادية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.ِ